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Что произошло за день: четверг, 3 сентября

Путин о шансах на переговоры с Украиной, решение Минфина о покупке золота/валюты и Пашинян о военной базе РФ в Армении

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Жертвами атак ВСУ с начала СВО стали 667 белгородцев, в том числе 28 детей. Врио губернатора области сообщил, что еще 5 080 человек, в том числе 305 детей ранены.

- Шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что "договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина". Президент отметил, что угрозы атак на гражданские самолеты осложняют возможность двусторонних мирных переговоров.

- С 8 утра и до 12 дня в сторону Московского региона летели 548 БПЛА, 143 беспилотника уничтожены на подлёте к столице.

- Владимир Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей: российские компании включились в работу по защите объектов, результат уже есть. Александр Новак в свою очередь сообщил, что рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, есть небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается.

- Минфин РФ с 7 сентября уменьшит покупку валюты/золота до 2,5 млрд руб. в день. Юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии, рубль вырос благодаря этому решению Минфина.

- В ЕС хотят добавить новые меры к принятым ранее визовым ограничениям для россиян. Это планируется сделать при пересмотре визового кодекса ЕС, который скоро будет принят.

- Пожар произошел на территории завода в Богородском округе Подмосковья из-за попадания туда дрона.

- Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие военной базы РФ в Армении, заявил Никол Пашинян. По его словам, вопрос базы на его недавней встрече с Владимиром Путиным не поднимался.

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