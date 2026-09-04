Сбор пшеницы в РФ в 2026 г. может снизиться до 88,5 млн т с 91,1 млн т в 2025 г.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка обновили прогнозы сбора зерна в РФ в 2026 году. По оценкам компании "ПроЗерно" и Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор пшеницы может составить 88,5 млн тонн против 91,1 млн тонн в 2025 году.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, прогноз сбора пшеницы повышен до 88,5 млн тонн с прежних 87,5 млн тонн. "Именно он внес основную прибавку в общую оценку нового урожая, которая теперь составляет почти 134,9 млн тонн против 134,3 млн тонн по прогнозу в июле", - сказал он.

Прогноз по сбору ячменя увеличен на 0,9 млн тонн, до 19,8 млн тонн с 18,9 млн тонн. В то же время оценка сбора зернобобовых культур снижена до 5,1 млн тонн с прежних 5,6 млн тонн, кукурузы - до 15 млн тонн с 15,6 млн тонн.

Как пояснил Петриченко, повышение прогноза по пшеницы связано в основном с уточненными данными Росстата по посевным площадям. "Были уточнены данные по Алтаю по площадям яровой пшеницы, прибавили, - сказал он. - Кроме того, ситуация в ряде южных регионов оказалась лучше, чем смотрелось в июле. В то же время в Поволжье и Черноземье она оказалась чуть хуже".

При этом эксперт обратил внимание на то, что в этом году в РФ "рекордно минимальные посевные площади, которые по сравнению с прошлым годом сократились на 6%". "Но урожайность сейчас очень хорошая, она совсем немного отличается от рекордной, которая была в 2022 году. С посевных площадей сейчас собирается 32,8 ц/га зерна, это выше, чем в прошлом году, и немного ниже рекорда 2022 года, когда было 33,2 ц/га. То есть второй результат в истории", - сказал Петриченко.

По его словам, все эти показатели не учитывают данные по новым регионам. Их урожай он оценивает в 5,8 млн тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Рылько, прогноз сбора пшеницы снижен до 88,5 млн тонн с прежнего в 90 млн тонн. В то же время оценка сбора кукурузы повышена до 16,5 млн тонн с 16 млн тонн, ячменя - до 19,3 млн тонн с 19 млн тонн.

При этом Рылько заявил, что данные по урожаю в нынешнем сезоне "уходят в тень" по сравнению с новыми задачами, связанными с его реализацией.

Как сообщалось, из-за трудностей в судоходстве и повреждения украинскими беспилотниками портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне существенно сократился экспортный спрос на российское зерно и снизились цены на него. Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки аграриев в этой ситуации и вопросы использования альтернативных маршрутов для реализации зерна и другой экспортной продукции.