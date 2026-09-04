Минздрав России приостановил регистрацию венгерского препарата "Декарис"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ приостановил действие регистрационного удостоверения венгерского антигельминтного лекарственного препарата "Декарис" с 1 сентября из-за угрозы здоровью человека, следует из приказа министерства.

"О приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения с торговым наименованием "Декарис" (...). Министерством здравоохранения РФ принято решение о приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения", - говорится в документе, опубликованном в государственном реестре лекарственных средств.

В документе указано, что "действие регистрационного удостоверения лекарственного препарата приостанавливается с даты издания приказа (1 сентября) до представления в Минздрав России сведений о возможности возобновления действия регистрационного удостоверения".

Основанием стало заключение Росздравнадзора об угрозе здоровью человека при применении лекарственных препаратов, содержащих левамизол, следует из документа.

"Декарис" - это антигельминтный препарат венгерской компании "Гедеон Рихтер", активным веществом которого является левамизол.