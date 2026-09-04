Поиск

Минздрав России приостановил регистрацию венгерского препарата "Декарис"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ приостановил действие регистрационного удостоверения венгерского антигельминтного лекарственного препарата "Декарис" с 1 сентября из-за угрозы здоровью человека, следует из приказа министерства.

"О приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения с торговым наименованием "Декарис" (...). Министерством здравоохранения РФ принято решение о приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения", - говорится в документе, опубликованном в государственном реестре лекарственных средств.

В документе указано, что "действие регистрационного удостоверения лекарственного препарата приостанавливается с даты издания приказа (1 сентября) до представления в Минздрав России сведений о возможности возобновления действия регистрационного удостоверения".

Основанием стало заключение Росздравнадзора об угрозе здоровью человека при применении лекарственных препаратов, содержащих левамизол, следует из документа.

"Декарис" - это антигельминтный препарат венгерской компании "Гедеон Рихтер", активным веществом которого является левамизол.

Минздрав России Росздравнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст РФ внес в реестр иноагентов интернет-издание "Новая газета"

РФ к настоящему времени собрала более 110 млн тонн зерна

Нарышкин заявил о планах ЕС подготовиться к полномасштабному конфликту с РФ к 2030 г.

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю

 Биржевые цены на Аи-95 снизились на 2,78%, на Аи-92 - на 2,48% за неделю

Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

"Аэрофлот" фиксирует усиление конкуренции с наземным транспортом на фоне "Ковров"

 "Аэрофлот" фиксирует усиление конкуренции с наземным транспортом на фоне "Ковров"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11551 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов