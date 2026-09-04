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Глава СВР заявил, что РФ может предотвратить любую агрессию в Балтийском регионе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Группировки российских Вооруженных сил в Калининградской области, в приграничных регионах Северо-Запада и Запада России имеют все возможности для предотвращения любой агрессии, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"В последние годы европейские страны, европейские натовцы всё больше и больше нагнетают обстановку в Балтийском регионе. Регион существенным образом милитаризируется. Совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области", - сказал Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" об угрозах в Балтийском регионе.

"Но, ещё раз хочу вам сказать, отвечая также, как и ответил на предыдущий вопрос, что у группировки российских вооруженных сил в Калининградской области, в приграничных регионах Северо-Запада и Запада России и у Балтийского флота есть все возможности предотвратить любую агрессию и нанести поражение любому агрессору, с какой бы стороны это ни происходило", - подчеркнул глава СВР.

СВР Сергей Нарышкин Балтийский регион Балтийский флот Калининградская область
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