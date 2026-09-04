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Росздравнадзор сообщил наличии 40 тыс. упаковок препарата от атопического дерматита в РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Росздравндзоре сообщили, что в гражданском обороте в России находится более 42 тыс. упаковок лекарственного препарата от атопического дерматита.

"Объем выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) пимекролимус за восемь месяцев 2026 года составил 80% от величины его среднегодового выпуска. В настоящее время в гражданском обороте находится более 42 тыс. упаковок лекарственного препарата с МНН пимекролимус", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве в пятницу.

Ранее в СМИ сообщалось, что в аптеках возникли перебои с поставками не имеющего прямых аналогов немецкого лекарства от атопического дерматита "Элидел". Действующим веществом препарата является пимекролимус.

Атопический дерматит - одно из самых распространённых воспалительных заболеваний кожи, ему подвержены до 20% детей и около 1-3% взрослых по всему миру.

Росздравнадзор
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