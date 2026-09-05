Над Калужской областью ликвидированы 18 дронов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Восемнадцать беспилотников сбиты над Калужской областью, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу утром.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 18 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Медынского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он в мессенджере Max.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные в течение ночи перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, включая Калужскую область.