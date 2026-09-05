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Краснов заявил, что внедрение новых технологий в правосудие помогает противостоять новым трансграничным угрозам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Технологически сильное правосудие должно противостоять возникающим новым видам преступлений, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели.

"В современном мире новые технологии распространяются стремительно, но, к сожалению, несут не только прогресс. Они также расширяют возможности преступности, которая становится более скрытой, опережающей традиционные механизмы правовой защиты, способной посягать на права одновременно тысяч людей", - сказал он.

Краснов подчеркнул, что ответом на эти вызовы должно стать технологически сильное правосудие, способное благодаря столь же современным инструментам и консолидации усилий наших государств эффективно противостоять новым трансграничным угрозам, сохраняя свою главную миссию - служение человеку и справедливости.

Председатель Верховного суда России уточнил, что за последние годы современные технологии твердо вошли в работу судов практически всех государств БРИКС.

Верховный суд РФ Игорь Краснов БРИКС Нью-Дели
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