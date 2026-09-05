Краснов назвал амбициозной задачей внедрение технологий ИИ во все этапы судопроизводства в РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия решает задачу создания системы "Цифровое правосудие" для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Сегодня перед российской судебной системой стоит новая амбициозная задача по построению более совершенной автоматизированной системы "Цифровое правосудие". Ее цель - объединить все существующие судебные сервисы, обеспечить бесшовную интеграцию с единым порталом государственных услуг, которым пользуются все граждане России, интенсивно внедрить технологии искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства на основе российских технических и программных решений", - сообщил он в субботу в Нью-Дели на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС.

По его словам, работа уже активно ведется, в том числе благодаря своевременному правовому регулированию отрасли, связанной с развитием нейросетей. Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, а действующий в РФ профильный закон направлен на всемерную поддержку и стимулирование отрасли. Закон подробно регламентирует функционирование больших фундаментальных, суверенных и национальных моделей нейросетей, а также вопросы этического использования новых технологий, отметил Краснов.