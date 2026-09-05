Поиск

Краснов назвал амбициозной задачей внедрение технологий ИИ во все этапы судопроизводства в РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия решает задачу создания системы "Цифровое правосудие" для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Сегодня перед российской судебной системой стоит новая амбициозная задача по построению более совершенной автоматизированной системы "Цифровое правосудие". Ее цель - объединить все существующие судебные сервисы, обеспечить бесшовную интеграцию с единым порталом государственных услуг, которым пользуются все граждане России, интенсивно внедрить технологии искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства на основе российских технических и программных решений", - сообщил он в субботу в Нью-Дели на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС.

По его словам, работа уже активно ведется, в том числе благодаря своевременному правовому регулированию отрасли, связанной с развитием нейросетей. Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, а действующий в РФ профильный закон направлен на всемерную поддержку и стимулирование отрасли. Закон подробно регламентирует функционирование больших фундаментальных, суверенных и национальных моделей нейросетей, а также вопросы этического использования новых технологий, отметил Краснов.

Верховный суд РФ Игорь Краснов БРИКС Нью-Дели
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено двенадцати городам России

Кремль подтвердил встречу Путина с Уитткофом и Кушнером в субботу

Путин дал указание не наносить удары по Киеву 5-8 сентября в связи с визитом Уитткофа и Кушнера

Водитель без прав наехал на людей на остановке в Ярославле при полицейской погоне

Пять человек погибли и пять ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

 Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Аэропорт Геленджика возобновил работу

 Аэропорт Геленджика возобновил работу

Что произошло за день: пятница, 4 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11568 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3653 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов