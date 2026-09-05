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Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП в Новосибирской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура в Новосибирской области организовала проверку по факту ДТП, в котором, по предварительной информации, один человек погиб, еще двенадцать пострадали, сообщает ведомство в субботу.

Также возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает Следственное управление СКР по региону.

На автодороге в Тогучинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки HOWO и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №509 "Новосибирский автовокзал-Главный - рабочий поселок Горный". По предварительной информации, в ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Погиб водитель микроавтобуса.

По сообщению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. "Работает 7 бригад скорой помощи. Всех маршрутизируем по стационарам", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Сотрудниками ГАИ на месте ДТП организовано реверсивное движение. Исполняющий обязанности прокурора Тогучинского района Новосибирской области выехал на место происшествия.

Новосибирская область Тогучинский район Андрей Травников СКР
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