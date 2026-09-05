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Военные РФ поразили три судна в порту Черноморск, еще одно рядом с Одессой

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по двум сухогрухзам и контейнеровозу в порту Черноморск, еще одному сухогрузу в районе Одессы, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Морские суда использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ, заявило министерство.

"Расчетами реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер" в порту Черноморск были поражены два судна типа сухогруз и один типа контейнеровоз. Также на рейде порта Одесса реактивной "Геранью" был поражен еще один сухогруз противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры ударов.

В субботу утром Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, логистическим центрам, электроподстанции и другим целям в районе Николаева и Одессы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Черноморск Одесса
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