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Нанесены удары по РЛС ПВО в Николаевской области, станции контрбатарейной борьбы в районе Славянска

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удары по радиолокационной станции (РЛС) противовоздушной обороны (ПВО) в Николаевской области, станции контрбатарейной борьбы с личным составом ВСУ в районе Славянска, сообщили в субботу в Минобороны России.

В министерстве заявили, что беспилотниками "Герань-4 Сикер" уничтожена радиолокационная станция ПВО армии Украины в районе населенного пункта Червонополье Николаевской области.

По данным военных, станция контрбатарейной борьбы "Рада" с пикапами сопровождения и личным составом ВСУ были поражены с применением БПЛА "Гербера Сикер" в районе Славянска.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Червонополье Николаевская область Славянск
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