Председатель совета директоров "Газпрома" Зубков удостоен звания Героя Труда

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда председателю совета директоров ПАО "Газпром" Виктору Зубкову.

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Зубков награжден "за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие газовой отрасли и многолетнюю добросовестную работу".

Ранее в субботу сообщалось, что Путин своим указом присвоил звание Героя Труда мэру Москвы Сергею Собянину.