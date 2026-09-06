Минобороны РФ сообщило о поражении двух украинских логистических центров

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России в воскресенье опубликовало кадры нанесения ударов по логистическим центрам в украинском тылу.

"Нанесен удар с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" по двум логистическим центрам противника в районах Николаев и Дачное (Акционерное Товарищество "Одесса-22") Одесской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели", - заявили в ведомстве.

Дату удара Минобороны не приводит.

"Особенностью примененного для атаки БПЛА "Герань-4 Сикер" является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели", - говорится в сообщении министерства.