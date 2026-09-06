Шесть из восьми районов Донецка остались без света

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Обесточены шесть из восьми районов Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Ленинском, Ворошиловском, Кировском, Куйбышевском, Киевском и Калининском районах произошло частичное аварийное отключение", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее сообщалось об аварийном прекращении энергоснабжения города Горловка северней Донецка.

Накануне в регионе была объявлена беспилотная опасность.