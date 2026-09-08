ВСУ 112 раз за сутки атаковали Белгородскую область, есть жертва и пострадавшие

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 112 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

Об этом глава региона написал в своем канале в Мах во вторник.

По его данным, удары были нанесены по 14 округам. ВСУ совершили семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и один раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За истекшие сутки в регионе были сбиты и подавлены 130 беспилотников, проинформировал врио губернатора.

В результате атак погиб мирный житель, еще четыре человека пострадали. По оценке врачей, у всех состояние средней степени тяжести, добавил Шуваев.