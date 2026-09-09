Троллейбусное движение восстановили в Новороссийске после атаки БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Движение троллейбусов в подвергшимся ночной атаке БПЛА Новороссийске возобновлено после завершения ремонтно-восстановительных работ на контактной сети, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем канале в Max.

"На улицах Советов и Магистральной ремонтно-восстановительные работы троллейбусной контактной сети завершены. Движение городского электротранспорта по всем маршрутным направлениям возобновлено в полном объеме", - написал Кравченко.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске из-за ночной атаки БПЛА была повреждена троллейбусная контактная сеть. В результате атаки на город погибли четыре человека, в том числе один ребенок. 17 человек находятся в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии. Всего пострадали 29 человек.

Зафиксированы повреждения восьми многоквартирных и частных домов, трех предприятий, православного храма. Также повреждены два детских сада, общеобразовательная школа, здание взрослой поликлиники и водопровод.