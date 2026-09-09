Правительство РФ окажет дополнительную помощь аграриям трех приграничных областей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку аграриев Белгородской, Брянской и Курской областей.

"В приграничных регионах и производство, и переработка сельхозпродукции проходят в очень непростых условиях. Я говорю о Белгородской, Брянской и Курской областях. По поручению президента правительство направит дополнительно средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

По его словам, эти средства позволят компенсировать часть понесенного ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых.

"Рассчитываем, что такие меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах. Ведь несмотря на все трудности, которые сейчас есть, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует обеспечении продовольственной безопасности", - подчеркнул глава правительства.