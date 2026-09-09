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В РФ заявили о готовности применить все средства для устранения угроз в Арктике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова при необходимости применить весь спектр средств для устранения угроз в Арктике, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления, в частности, проводятся масштабные военные учения агрессивной направленности, проявляются новые элементы командно-штабной структуры блока", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова продолжила: "Планы НАТО по наращиванию военного потенциала свидетельствуют о переходе от ограниченного сдерживания к подготовке к потенциальному затяжному противостоянию высокой интенсивности с нашей страной. И такая активность на Крайнем Севере создает, конечно, прямые угрозы безопасности. Совместно с коллегами из министерства обороны России и с другими профильными ведомствами, безусловно, все эти действия НАТО отслеживаются, действия (имею в виду в высоких широтах), заблаговременно прорабатываются соответствующие меры реагирования".

"В случае необходимости РФ готова применить весь спектр военно-технических средств для купирования и устранения возникающих угроз", - сказала Захарова.

Она при этом отметила, что Москва "остается открытой для диалога и предметного обсуждения вопросов безопасности со всеми государствами, которые, как и Россия, стремятся к сохранению мира и стабильности, и поступательному развитию Арктики".

МИД РФ Мария Захарова Арктика
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