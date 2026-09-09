В Кремле отметили, что военная помощь Украине при Трампе заметно снизилась

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Поддержка Киева при президентстве Дональда Трампа стала значительно ниже, чем при прежних американских администрациях, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.