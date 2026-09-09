В Москве косметолог приговорена к 2 годам ограничения свободы за смерть пациентки

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил 35-летнюю косметолога Екатерину Кутину к двум годам ограничения свободы за смерть пациентки от укола, сообщили в прокуратуре Москвы в среду.



Она признана виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится в сообщении.

Суд на два года лишил Кутину права оказывать медицинские услуги по косметологии, связанные с инъекционными косметологическими процедурами.

По данным прокуратуры, не имея высшего медицинского образования и действующего сертификата специалиста, Кутина ввела инъекцию пациентке в салоне красоты. "После проведения косметологической процедуры состояние здоровья 43-летней пациентки резко ухудшилось", - отметили в надзорном ведомстве.

Там сообщили, что женщину госпитализировали, она скончалась в больнице.