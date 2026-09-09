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Ушаков сказал о конструктивном характере беседы Путина с Трампом и встречи со спецпосланниками

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал продолжением встречи Путина со спецпосланниками американского президента, оба контакта в Кремле оценивают как конструктивные и содержательные, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я бы сказал, разговор (с Уиткоффом и Кушнером - ИФ) носит в целом конструктивный характер, но обсуждались самые острые проблемы, естественно. Так что не только конструктивный, но и содержательный, и деловой характер носил этот контакт", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина о том, насколько доброжелательным был диалог с американской стороной в последние дни.

Помощник президента добавил, что "и с Трампом (было) тоже так же". "Это было продолжение поездок Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев. Так что обсуждалась ситуация вокруг этих поездок, что могли бы сделать две стороны дальше для продвижения как двустороннего диалога, так и для урегулирования украинского кризиса", - сказал Ушаков.

Владимир Путин Дональд Трамп Юрий Ушаков
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