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Ушаков не исключил возобновления трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил возможности возобновления трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби.

"Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате... Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там", - сказал Ушаков информационной службе "Вести".

Абу-Даби Юрий Ушаков Украина США
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