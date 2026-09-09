Аэропорт в ямальском Надыме ограничил прием и выпуск рейсов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Надыма (ЯНАО), сообщает Росавиация в среду.

"Аэропорт Надым. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ограничения в среду были введены в аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа, Екатеринбурга и Челябинска.

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО введен режим "беспилотной опасности". Аналогичный режим вводился и уже снят в Свердловской области.