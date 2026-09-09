В Кремле заявили о возможности встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в предметном плане не обсуждали проведение новой встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне, но взаимное понимание такой возможности есть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В предметном плане нет. Но в целом, то, что такая возможность может представиться, взаимное понимание имеется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры во время телефонного разговора новые контакты, в том числе на предстоящем саммите АТЭС.