В Москве надеются на встречную открытость Киева к возобновлению встреч РФ-США-Украина

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия открыта к возобновлению трехсторонних переговоров РФ-США-Украина и надеется на такую же открытость Киева, заявили в Кремле.

"Это нужно, мы к этому открыты и надеемся также на открытость к этому Киева, киевских представителей. И надеемся на продолжение миротворческих усилий наших собеседников из Вашингтона", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также объяснил нынешнюю "уступчивость" Киева сложным положением, в котором находится сегодня Украина.

"Сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении, ухудшается стремительно экономическая ситуация в стране, им не хватает денег, не хватает вооружений, отсюда и проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима. В Киеве прекрасно знают, что нужно делать, готовность к каким компромиссам нужно проявить, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования", - подчеркнул представитель Кремля.