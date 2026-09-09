Путин на встрече с То Ламом заявил о намерении развивать сотрудничество с Вьетнамом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом этой страны То Ламом выразил уверенность, что подписание документов с вьетнамской стороной станет базой для дальнейшего развития особых стратегических отношений между странами.

"Уверен, сегодняшний день, подписание соответствующих документов - все это будет хорошей базой для дальнейшего развития наших особых стратегических отношений", - сказал Путин.

Он отметил, что с момента объявления независимости Вьетнама между странами сложились "особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества".

В свою очередь То Лам заявил, что Вьетнам "придает большое значение развитию отношений с Россией и считает их приоритетом".

"В последнее время некоторые страны выражали реакцию на сохранение Вьетнамом добрых отношений с Россией. Однако Вьетнам не проявил колебаний и не изменил своей позиции и четко продемонстрировал свой подход, поскольку четко понимает суть данного вопроса", - отметил То Лам.

Он также подчеркнул, что Вьетнам "высоко оценивает и глубоко дорожит влиянием и статусом России, а также личной ролью и авторитетом президента Путина в формировании нового многополярного миропорядка, обеспечении глобальной энергетической и продовольственной безопасности".