Москва довела до Анкары свои подходы к урегулированию украинского кризиса

Также была дана оценка действиям Киева в Черном море, сообщили в МИД РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона довела до турецких партнеров подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса и дала оценки действиям Киева в Черном море, сообщили в МИД РФ в среду.

"Отдельно до партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

8-9 сентября в Москве состоялся очередной раунд российско-турецких межмидовских консультаций, в рамках которого директор Департамента Восточной Европы и Закавказья МИД Турецкой Республики Мехмет Самсар был принят замглавы МИД РФ Mихаилом Галузиным и провел консультации с руководством Третьего и Четвертого департаментов стран СНГ МИД России.

"В ходе переговоров обсуждено текущее положение дел на Южном Кавказе, взаимодействие в Центральной Азии (ЦА), развитие ситуации вокруг Украины", - сообщили на Смоленской площади.

"Отмечена недопустимость привнесения извне любых инициатив, которые создавали бы в ЦА и на Южном Кавказе новые разделительные линии. В этом контексте стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) как перспективного механизма для укрепления стабильности и безопасности на основе принципа "региональной ответственности", - заявили в МИД РФ.