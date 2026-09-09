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РФ и Вьетнам призвали страны не поставлять вооружения в зону украинского конфликта

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам призывают участников международного сообщества воздержаться от поставок вооружений в зону украинского конфликта, сообщает сайт Кремля.

"Стороны выражают глубокую озабоченность в отношении гражданских жертв и призывают участников международного сообщества воздержаться от поставок вооружений в зону конфликта", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе, принятом по итогам российско-вьетнамских переговоров.

"Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную линию Вьетнама в отношении украинского кризиса, приветствует готовность подключиться к усилиям по содействию поиску путей для его политико-дипломатического урегулирования и восстановления региональной стабильности с учетом законных интересов безопасности всех суверенных государств", - отмечается в заявлении.

Стороны также подчеркнули свою приверженность международному праву и принципам Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи, и стремление содействовать урегулированию конфликта вокруг Украины на основе полного устранения его причин в целях поиска долгосрочного мирного решения.

РФ Вьетнам Украина
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