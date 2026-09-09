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Минтранс РФ предложил Вьетнаму рассмотреть передачу самолетов в "мокрый" лизинг

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ предложил властям Вьетнама рассмотреть возможность передачи самолетов вьетнамских перевозчиков в "мокрый" лизинг российским.

"Мы направили коллегам соответствующие предложения, они их рассматривают", - сообщил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам по итогам российско-вьетнамских переговоров на высшем уровне, отвечая на соответствующий вопрос.

По всем видам транспорта, соединяющим две страны, "идет очень хорошая динамика", добавил министр.

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"Например, по авиаперелетам это рост практически в три раза по сравнению с прошлым годом. И, конечно, мы хотим и дальше наращивать авиасообщение, открывать новые точки доступа для наших авиакомпаний, расширять сотрудничество", - сказал он.

Закон, позволяющий российским авиакомпаниям брать самолеты у иностранных перевозчиков в "мокрый" лизинг (то есть арендовать их вместе с экипажем), президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года. Незадолго до этого в РФ был разрешен "мокрый" лизинг только между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам такой механизм помогает наращивать провозные емкости (например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов), арендодателям - снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда.

Первую сделку "мокрого" лизинга в конце 2024 года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у российской iFly (позднее сообщалось об аренде четвертой такой машины). О новых подобных договоренностях не сообщалось - ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных.

Минтранс РФ Вьетнам Андрей Никитин
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