"ИрАэро" предложила странам АСЕАН передать России самолеты в "мокрый" лизинг

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Авиасообщение между Россией и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей, решением проблемы может стать передача самолетов азиатских перевозчиков в "мокрый" лизинг российским, заявил на сессии делового форума "Россия - АСЕАН" замгендиректора авиакомпании "ИрАэро" Сергей Крупнов.

"Один из вариантов - использовать более вместительные воздушные суда, которых, к сожалению, у нас пока нет. Мы ожидаем Ту-214 - как появится, мы обязательно его направим именно на развитие авиасообщения с АСЕАН. Но уже буквально сегодня Министерство транспорта направило наше обращение в управления гражданской авиации стран АСЕАН с просьбой предоставить нам воздушные суда в "мокрый" лизинг", - сказал он.

Из-за мирового топливного кризиса многие авиаперевозчики, в том числе азиатские, вынужденно сократили свои полетные программы, поэтому такое решение будет выгодно обеим сторонам, считает замглавы "ИрАэро".

"Некоторые авиакомпании пришли практически к банкротству, а некоторые - просто перестали использовать самолеты и поставили их на землю. Предлагая "мокрый" лизинг, мы подразумеваем, что этот самолет будет использоваться на маршрутах между Россией и странами АСЕАН, а также он будет использоваться внутри России. И вот во время этого мирового топливного кризиса это и есть та самая "тихая гавань" и спасение для авиаперевозчиков стран АСЕАН, которые могут дать и вместительное воздушное судно, и минимизировать свои коммерческие риски, тем самым направив силы на развитие туризма между нашими странами", - уверен Крупнов.

Закон, позволяющий российским авиакомпаниям брать самолеты у иностранных перевозчиков в "мокрый" лизинг (то есть арендовать их вместе с экипажем), президент Владимир Путин подписал в апреле 2025 года. Незадолго до этого в России был разрешен "мокрый" лизинг только между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам такой механизм помогает наращивать провозные емкости (например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов), арендодателям - снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда.

Первую сделку "мокрого" лизинга в конце 2024 года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у российской iFly (позднее сообщалось об аренде четвертой такой машины). О новых подобных договоренностях не сообщалось - ни между российскими перевозчиками, ни с участием зарубежных.