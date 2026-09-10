Зампред Совебза РФ заявил, что думская фракция "Единой России" заметно обновится

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Думская фракция партии "Единая Россия" обновится, среди кандидатов в депутаты много новых людей, заявил в интервью газете "Ведомости" председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Считаю некорректным рассуждать о конфигурации новой Думы до того, как граждане России сделают свой выбор. То же касается и "руководящих мест" в думских комитетах для оппозиции. Хотя консультации между партиями ведутся и в разгар политической борьбы на выборах. Это нормально. Но уже сейчас можно сказать, что думская фракция "Единой России" заметно обновится, - среди кандидатов в депутаты много новых лиц. Например, только ветеранов спецоперации 80 человек", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в программе партии указаны наиболее важные вызовы, стоящие перед страной: демография, кадры, развитие экономики, социальной сферы, вопросы безопасности и ряд других.