Медведев назвал банковскую систему России абсолютно стабильной

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская банковская система стабильна, несмотря на огромное количество санкций, угроз деньгам граждан нет, заявил в интервью газете "Ведомости" председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет", - сказал Медведев.

Он добавил, что "государство все свои обязательства исполняет".