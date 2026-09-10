Возобновили работу аэропорты в Саратове и Волгограде, приостановил в Краснодаре
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Саратова и Волгограда вернулись к штатной работе, ограничения введены в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - сообщается в канале агентства в Max.
Также возобновил обслуживание рейсов аэропорт Волгограда. Временно закрыт краснодарский аэропорт (Пашковский).
Ранее в ночь на четверг приостановил работу аэропорту Тамбова (Донское).