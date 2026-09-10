Десять беспилотников уничтожены в Калужской области накануне вечером и ночью

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации десяти БПЛА за вчерашний вечер и минувшую ночь над пятью муниципальными округами и над окраиной Калуги.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также над окраиной Калуги", - написал Шапша в своем канале в Мах.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.