Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 448 дронов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ.

Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом и Краснодарским краем, заявило министерство.

По его данным, украинские БПЛА нейтрализованы над Каспийским и Черным морями.