Патрушев заявил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, но Европа против

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что США могут повлиять на Украину с целью урегулирования конфликта, но Европа не заинтересована в мире.

"Думаю, что они (США - ИФ) действительно заинтересованы в том, чтобы наступил мирный процесс. Но ведь Америка тоже не едина. Есть часть, которая республиканцы, есть часть демократы. И у них тоже не все так просто. Европа совсем не заинтересована в мире", - сказал Патрушев в интервью "Юнашев Live".

"Американцы влияют, но влияют не только они. Европейцы влияют в другом плане. И здесь между ними есть противоречия", - сказал Патрушев, отметив, что страны Европы наживаются на украинском конфликте.