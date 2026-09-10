Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров в Сочи увеличилось до 28

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Увеличилось число пострадавших из-за атак безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в четверг.

"По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время в больнице остаются трое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали восемь человек, пятеро из них были госпитализированы.