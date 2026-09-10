В Тюмени потушили крупный пожар в школе, пострадавших нет

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Потушен пожар, происшедший в четверг утром в школе на улице Широтной в Тюмени, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, автоматическая пожарная сигнализация в школе №65 сработала в 6:30 по местному времени. Горела кровля на площади 3,6 тыс. квадратных метров.

В здании на начало пожара никого не было. Никто не пострадал

Пресс-служба правительства Тюменской области сообщает, что занятия перенесут в другой корпус этой же школы, расположенный на улице Ростовцева. Пока учебный процесс приостановлен.

Управление СКР по региону информирует, что по факту пожара возбуждено уголовное дело. Статья УК РФ не указывается.

"По предварительным данным, одной из возможных причин возгорания рассматривается короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

Прокуратура Тюменской области начала свою проверку по поводу пожара, сообщает надзорное ведомство.