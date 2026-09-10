ОАК планирует поставлять Ил-114-300 в Индию после утверждения программы их локализации

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") готово будет приступить к организации поставок в Индию самолетов Ил-114-300 после утверждения программы локализации их производства в этой стране, заявил гендиректор компании Вадим Бадеха.

"На сегодняшний момент основная наша задача, на чем мы сконцентрировались - это финализация наших договоренностей по производству самолета здесь, в Индии. Как только это будет решено - мы ожидаем в ближайшие месяцы - мы сразу же приступим уже к производству и поставкам", - сказал Бадеха журналистам на форуме "Иннопром. Индия" в четверг.

При этом он уточнил, что первые поставляемые индийским авиакомпаниям машины будут произведены в РФ, "поскольку процесс локализации достаточно серьезный, длительный". В этой связи сейчас крайне важно валидировать российский сертификат типа на Ил-114-300 в Индии.

"Сегодня те авиакомпании, которые с нами подписали соглашения, готовы покупать самолеты производства России. Но поскольку есть программа на уровне правительства Индии по организации производства здесь, в том числе авиационной техники, конечно, мы бы хотели, чтобы это реализовывалось в рамках этой программы, - продолжил Бадеха. - Честно говоря, мы считаем, что это для логистики просто будет намного удобнее и для нас, и для индийской стороны - с точки зрения логистики поставок и послепродажного обслуживания".

По оценкам ОАК, в перспективе десятилетия Индии потребуется более 100 самолетов класса Ил-114-300, добавил топ-менеджер.

Ранее в четверг ОАК подписала с индийскими авиакомпаниями рамочные соглашения на поставку 85 Ил-114-300, в том числе 50 - в интересах Pinnacle Air, 35 - Sleek Aviation. Соглашение еще на 20 самолетов планируется заключить с Air Kerala. Кроме того, в начале года были достигнуты предварительные договоренности о передачи шести машин с 2028 года в пользу Flamingo Aerospace. Графики поставок воздушных судов, а также условия их техобслуживания и обязательства по локализации компонентов планируется закрепить в рамках отдельных договоров с заказчиками. Первые твердые контракты на поставку самолетов ОАК рассчитывает заключить до конца текущего года.

Использование Ил-114-300 на местных авиалиниях будет способствовать реализации национальной программы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik - "Пусть простые граждане страны летают"), направленной на повышение доступности авиаперевозок и открытие новых региональных аэропортов по всей Индии, сообщал через пресс-службу замглавы "Ростеха" Дмитрий Леликов. Помимо пассажирских перевозок, по его словам, самолет может быть задействован для доставки почты и грузов, проведения медицинских и спасательных операций.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового регионального самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. В июне этого года он был сертифицирован Росавиацией, что позволяет начать серийное производство в РФ. В настоящее время идет работа над снятием ограничений эксплуатации лайнера, в том числе в части температурных условий, заявляли в АО "Ил". В 2028 году планируется выпустить шесть Ил-114-300, в последующие два года - по девять и в дальнейшем, по консервативным оценкам, выйти на ежегодный выпуск 12 единиц, сообщал управляющий директор "Ила" Даниил Бренерман. Спрос российских авиакомпаний на Ил-114-300 предварительно оценивается до 2035 года в 108-110 единиц, отмечал глава Росавиации Дмитрий Ядров.