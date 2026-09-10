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ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии
Самолет SJ-100 с флагом Индии на фюзеляже в индийском городе Хайдарабад
Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Лицензионный договор по локализации производства самолетов SJ-100 в Индии планируется подписать с корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) до конца 2026 года, сообщил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"У нас есть местный партнер - HAL, с которым мы уже производим здесь самолеты Су-30 и МиГ-29. Я думаю, что мы до конца года с ними подпишем уже твердый лицензионный договор (по SJ-100 - ИФ), там очень глубокая степень проработки. То есть мы практически уже определились с партнером. Я думаю, что в самое ближайшее время заключим сделку", - сказал Бадеха журналистам на форуме "Иннопром. Индия" в четверг.

При этом он допустил, что производство "Суперджетов" в Индии может быть налажено не только по лицензии, но и в формате совместного предприятия с контролем индийской стороны. "Может быть, а может быть просто лицензия", - сказал Бадеха, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в перспективе десяти лет Индии понадобится порядка 100 самолетов класса SJ-100.

В январе этого года ОАК и HAL подписали соглашение о совместной деятельности по организацию лицензионного производства "Суперджетов" в Индии. Само производство может начаться через три года, в перспективе ОАК надеется выйти на выпуск от 20 до 40 самолетов в год, оценивал тогда Бадеха. Накануне ОАК сообщила, что лицензионное соглашение согласовано более чем на 80%. А на предстоящей выставке AeroIndia 2027 компания надеется заключить договор с первым индийским эксплуатантом SJ-100.

ОАК Индия
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