Проверку проводят по факту массового отравления школьников на Кубани

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Массовое отравление произошло в одной из школ Каневского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в четверг.

"Прокуратура Каневского района по поручению прокуратуры края организовала проверку по факту массового отравления детей в школе. Установлено, что 10 сентября (...) произошло отравление обучающихся", - говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, отметили в надзорном ведомстве.