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Приостановили работу шесть аэропортов в Поволжье

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения введены в аэропортах Оренбурга, Самары, Ульяновска, Казани, Нижнекамска и Чебоксар, сообщили в Росавиации в четверг.

"Аэропорты Оренбург(Курумоч), Самара, Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

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