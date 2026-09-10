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Президент Аргентины отказался от визита в Великобританию из-за осложнившихся отношений с Лондоном

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей отменил запланированный на октябрь визит в Великобританию в связи с напряженностью, возникшей между Буэнос-Айресом и Лондоном после его заявления о санкциях и судебных исках против нефтяных компаний, работающих на Мальвинских (Фолклендских) островах.

По словам собеседников агентства ЭФЭ, президент планировал на конец октября двухдневную поездку в Великобританию. Теперь она не состоится.

Власти Аргентины подали иски в отношении британских нефтяных компаний Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC и Desire Petroleum Limited.

Ранее иски были поданы против израильской компании Navitas Petroleum Limited Partnership LP, ее британских дочерних компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) и Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), а также канадских компаний JHI Associates и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Все они участвуют в нефтяном проекте Sea Lion, он расположен примерно в 220 км от островов.

Правительство Аргентины утверждает, что эти виды деятельности на аргентинском континентальном шельфе требуют разрешения Буэнос-Айреса и считает, что деятельность без такого разрешения нарушает аргентинское законодательство.

Спор о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает их своей национальной территорией.

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