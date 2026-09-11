Иудеи отметят 5787 год по еврейскому календарю

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу с заходом солнца приверженцы иудаизма отметят праздник Рош а-Шана, или Новый год по еврейскому календарю, который ведет начало от сотворения мира.

Рош а-Шана связан с сотворением первого человека, Адама, и считается днем Суда, когда человек подводит итоги прошедшего года и задумывается о своих поступках. Одна из главных заповедей праздника - услышать звук шофара, который призывает к духовному пробуждению и раскаянию.

По случаю Нового года на стол будут подаваться яблоки с медом, тушеная морковь, рыба с головой, гранаты, круглые халы - сдобный хлеб. При этом горькие и кислые продукты в Рош а-Шана под запретом - чтобы наступающий год был сладким, а неудачи и горести обошли стороной.

Поздравляя с Новым годом единоверцев, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода напомнил, что, согласно иудаизму, "Всевышний каждое мгновение словно заново создает мир", и пожелал, чтобы наступающий год стал временем добрых перемен и созидания.