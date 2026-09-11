Трамп не сожалеет о начале конфликта с Ираном

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о военных действиях, предпринятых против Ирана, и повторил бы все снова.

"Нет, я не верю в то, что можно о чем-то сожалеть", - сказал Трамп в интервью Fox News.

"Некоторые люди спрашивали меня, что, если бы мне пришлось делать это снова, я бы поступил точно также. Я лишил их возможности создавать ядерное оружие", - отметил президент США.

Он в очередной раз повторил заявление, что если бы не вмешательство США, то у Ирана было бы ядерное оружие, они бы "стерли с лица земли Израиль".

"Они бы стерли с лица земли весь Ближний Восток и начали бы наносить удары по нашим городам", - добавил американский лидер.

Трамп также заявил, что иранский режим "еле держится на плаву".

"У них серьезные проблемы. Они практически уничтожены", - сказал он.