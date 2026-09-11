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Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове в результате атаки БПЛА

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры вследствие украинской атаки; предварительно, пострадавших нет.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы. Предварительно пострадавших нет", - написал он в своем Мах-канале в пятницу.

Ранее в пятницу Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в Саратовской области, все экстренные службы были приведены в полную готовность.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Роман Бусаргин Саратов
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Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове в результате атаки БПЛА

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