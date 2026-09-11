Житель Хабаровского края получил 14 лет за госизмену

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Хабаровский краевой суд признал жителя Хабаровского края виновным в государственной измене, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"В апреле 2025 года мужчина добровольно собрал и передал через Интернет сотруднику спецслужб Украины сведения о военном объекте Вооруженных Сил РФ, расположенном на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по ст.275 УК РФ (государственная измена).

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.