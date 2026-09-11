Сход с пути цистерн в Новосибирске расследуют в рамках уголовного дела
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов трех груженых вагонов-цистерн в Новосибирске в пятницу, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) в результате схода разгерметизации цистерн не допущено, негативных последствий для окружающей среды не наступило.
Размер ущерба устанавливается.
"Цистерны были с углеводородами", - уточнили "Интерфаксу" в следственном управлении.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о проведении надзорных мероприятий на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По информации пресс-службы ЗСЖД, с путей сошли две цистерны.
"Сегодня в 05:30 по местному времени на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при маневровых работах произошел сход двух цистерн с опасным грузом. Одна из цистерн перевернулась, без возгорания", - говорится в сообщении.
Были подняты пожарный и восстановительный поезда.
На месте идут восстановительные работы, а также работают аварийные службы - сотрудники "ЭкоСпаса" и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской магистрали.
"Пострадавших нет. Угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло", - уточняется в сообщении.