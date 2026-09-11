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Сход с пути цистерн в Новосибирске расследуют в рамках уголовного дела

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов трех груженых вагонов-цистерн в Новосибирске в пятницу, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) в результате схода разгерметизации цистерн не допущено, негативных последствий для окружающей среды не наступило.

Размер ущерба устанавливается.

"Цистерны были с углеводородами", - уточнили "Интерфаксу" в следственном управлении.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о проведении надзорных мероприятий на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По информации пресс-службы ЗСЖД, с путей сошли две цистерны.

"Сегодня в 05:30 по местному времени на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при маневровых работах произошел сход двух цистерн с опасным грузом. Одна из цистерн перевернулась, без возгорания", - говорится в сообщении.

Были подняты пожарный и восстановительный поезда.

На месте идут восстановительные работы, а также работают аварийные службы - сотрудники "ЭкоСпаса" и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской магистрали.

"Пострадавших нет. Угрозы населению нет. На движение других поездов происшествие не повлияло", - уточняется в сообщении.

Новосибирск СКР
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