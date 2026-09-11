Многоквартирный дом поврежден в Волгограде после ракетной атаки, есть пострадавшие

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом поврежден в Волгограде в результате украинской атаки, двое пострадавших госпитализированы, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу.

"Сегодня ночью в результате (...) ракетной атаки (...) на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом (...) в Красноармейском районе Волгограда. Два пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы", - приводятся слова главы региона в канале обладминистрации в Мах.

По его данным, также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.

"Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения", - добавил губернатор.

Росавиация в пятницу вводила ограничения в аэропорту Волгограда. Они действовали более 1,5 часов.