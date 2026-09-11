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Беспилотники атаковали логистический центр Ozon и хаб доставки в Саратове

Беспилотники атаковали логистический центр Ozon и хаб доставки в Саратове
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Логистический центр Ozon и хаб доставки в Саратове был атакован БПЛА, начался пожар, сообщает пресс-служба компании.

"Под атаку БПЛА попал наш логистический центр и хаб доставки в Саратове. Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

В Ozon добавили, что логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в Саратовской области. Часть заказов отменят, часть доставят из других логистических центров.

Ранее в пятницу губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры вследствие украинской атаки. По предварительным данным, люди не пострадали, на месте работают оперативные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Саратов Ozon
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